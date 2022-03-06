Він зазначив, що російська держава повинна стати іншою – кардинально змінитися. Про це письменник повідомив у інтерв'ю Юрію Дудю.

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На його думку, в демократичної Росії не буде проблем з сусідами. Однак буде проблема жертв і знищень на війні проти України.

За все доведеться платити й платити, зокрема, серед іншого, доведеться грошима. Звичайно. Доведеться відшкодовувати збитки,

– сказав Борис Акунін.

"А ви як думали? Коли приїжджають якісь люди на якихось залізках знищують будинки й все таке інше. Хто за це платити буде? Вбивають людей, як ви вважаєте?" – додав він.

Зверніть увагу! Юрій Дудь досі не висловив свою позицію щодо повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Що відомо про Бориса Акуніна

Справжнє ім'я Акуніна – Григорій Чхартишвілі. Письменник має грузинське походження. Опозиційно налаштований до путінського режиму.

Порівнював Путіна з римським імператором Калігулою.

У 2014 році він підписав звернення російських діячів культури проти окупації Криму. У 2017 році виступив проти арешту українського режисера Олега Сенцова.

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