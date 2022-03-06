Он отметил, что российское государство должно стать другим – кардинально измениться. Об этом писатель сообщил в интервью Юрию Дудю.
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По его мнению, у демократической России не будет проблем с соседями. Однако будет проблема жертв и уничтожений на войне против Украины.
За все придется платить, и платить, в частности, среди прочего придется деньгами. Конечно. Придется возмещать ущерб,
– сказал Борис Акунин.
"А вы как думали? Когда приезжают какие-то люди на каких-то железных дорогах уничтожают дома и все такое. Кто за это платить будет? Убивают людей, как вы считаете?" – добавил он.
Что известно о Борисе Акунине
- Настоящее имя Акунина – Григорий Чхартышвили. Писатель имеет грузинское происхождение. Оппозиционно настроен к путинскому режиму.
- Сравнивал Путина с римским императором Калигулой.
- В 2014 году он подписал обращение российских деятелей культуры против оккупации Крыма. В 2017 году выступил против ареста украинского режиссера Олега Сенцова.
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