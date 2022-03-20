Известно, что Татьяна Лазарева всегда поддерживала Украину и открыто осуждала российскую агрессию. В ситуации с полномасштабным вторжением в Украину она сразу заявила, что не поддерживает действия Кремля.

К слову Вряд ли смогу вернуться в Россию, – Татьяна Лазарева о войне с Украиной

Ведущая пробыла в Киеве в разгар военных действий не менее 2 недель. Она не скрывала, что хочет эвакуироваться, но не обратно в Россию – женщина понимала, что там ее никто ждать не будет. 11 марта она приехала в Краков.

"Я уехала из Киева. На этом мои приключения в Украине закончились. Чего не скажешь о тех, кто там остался. Я извиняюсь у всех, кто в отличие от меня не может уехать сейчас, чтобы оказаться в более безопасном месте. Я больше не могу с вами быть рядом физически, но мысленно останусь навсегда. Как и навсегда, для меня теперь украинцы – герои. Слава Украине! Героям слава!" – писала Татьяна в инстаграмме.

Впоследствии Лазарева отправилась в Испанию.

Я в Испании. Пришла в себя. Было странное чувство – вот оно, тело, ноги-руки, все это дома, в знакомой и абсолютно безопасной обстановке, а вот голова где-то там осталась, в Киеве. Три дня ушло на то, чтобы соединиться, собрать все в кучку. Собралась. Осматриваюсь. Думаю, что дальше. Возвращаться в Россию не планирую,

– написала телеведущая.

Она также прокомментировала ситуацию с хейтерами в сети, которые ей не дают покоя. Однако Татьяна призналась, что имеет к ним "устойчивый иммунитет".

Татьяна Лазарева была в Киеве в разгар войны: смотрите видео 24 канала