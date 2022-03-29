Ілля Прусікін та Софія Таюрська опублікували промовисте фото. Виконавці зробили його на тлі ландшафту, що нагадує український прапор.

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Little Big виступили проти війни в Україні

Ілля та Софія постали перед камерою у коротких білих футболках з написом чорного кольору "No war" ("Ні війні" – 24 канал). На відміну від багатьох російських колег, артисти не бояться називати війну війною, а не говорять про "спецоперацію", що пропагує російська влада.



Little Big проти війни / Фото з інстаграму гурту

Від початку війни музиканти без слів висловлюватися проти того, що відбувається на території України. Зараз їхні особисті сторінки в інстаграмі наповнені фотографіями, що спрямовані проти російського вторгнення та геноциду українського народу. Ілля та Софія видалили всі попередні публікації, залишивши лише промовисті, про війну.

Ілля Прусікін та Софія Таюрська проти війни / Фото з інстаграмів музикантів

Little Big – російський панк-рейв-гурт із Санкт-Петербурга. Музиканти мали представляти Росію на Євробаченні-2020 з піснею Uno.

Little Big – Uno: дивіться відео онлайн