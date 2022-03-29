Илья Прусикин и София Таюрская опубликовали красноречивое фото. Исполнители сделали его на фоне ландшафта, который напоминает украинский флаг.

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Little Big выступили против войны в Украине

Илья и София предстали перед камерой в коротких белых футболках с надписью черного цвета "No war" ("Нет войне" – 24 канал). В отличие от многих российских коллег, артисты не боятся называть войну войной, а не говорят о "спецоперации", пропагандируемой российскими властями.



Little Big против войны / Фото из инстаграмма группы

С начала войны музыканты без слов высказываться против того, что происходит на территории Украины. В настоящее время их личные страницы в инстаграмме наполнены фотографиями, направленными против российского вторжения и геноцида украинского народа. Илья и Софья удалили все предыдущие публикации, оставив лишь красноречивые, о войне.

Илья Прусикин и София Таюрская против войны / Фото из инстаграммов музыкантов

Little Big – российская панк-рейв-группа из Санкт-Петербурга. Музыканты должны были представлять Россию на Евровидении-2020 с песней Uno.