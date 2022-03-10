Когда ждать дефолта

Ведущие банковские учреждения уже даже называют конкретную дату, когда Россию ждет дефолт. Это 15 апреля , то есть всего через месяц. Такую дату назвали одни из крупнейших банковских холдингов мира Morgan Stanley и JPMorgan .

Важно Тотальный крах: как санкции повлияют на жизнь простых россиян

Причины дефолта

Дефолт наступит из-за того, что Россия не сможет расплатиться с долгами вовремя и в полном объеме. Почему дефолт наступит именно 15 апреля? Потому что в этом месяце Россия должна погасить государственные облигации на сумму более 700 миллионов долларов . Первые крупные выплаты по гособлигациям приходятся на 16 марта. Если их не проведут, то дефолт неизбежен. Поскольку в эти облигации встроен 30-дневный "льготный период", отсюда и дата 15 апреля.

Почему Россия не может заплатить долги

Сумма в 700 миллионов долларов вроде бы и некритическая, но золотовалютные резервы Центробанка России заморожены из-за санкций. Поэтому у России нет возможности расплатиться с этими долгами. Да и даже если Россия найдет деньги, то провести платежи могут помешать другие санкции, которые мир наложил на государственные учреждения и банки.

В России решили расплачиваться по долгам рублями. Но это противоречит международным нормам, кредиторы на это не согласятся, и все равно наступит технический дефолт.

Последствия дефолта для экономики

Если страна объявляет дефолт, она становится практически "мертвой" для инвесторов : новые не приходят, а старые быстро покидают страну. Из-за этого рухнет рубль и Россия будет вынуждена сокращать свои расходы: на инфраструктуру, образование, развитие экономики и т.д. В самом худшем варианте урежут социальные расходы (зарплаты, пенсии, социальные выплаты).

Как жить людям в условиях дефолта

Чтобы россиянам понять, как им жить дальше в условиях дефолта, можно взглянуть на жизнь в Венесуэле. Ведь по прогнозам именно по такому сценарию пойдет Россия.

Мы видим дефолт как наиболее вероятный сценарий для России. И вряд ли этот дефолт будет нормален, скорее всего он будет похож на венесуэльский,

– заявил Саймон Вейвер из Morgan Stanley.

Интересно, что Венесуэла когда-то считалась самой богатой страной в Латинской Америке, а еще у нее самые большие запасы нефти в мире (втрое больше, чем в России). Но это не спасло ее от дефолта после наложения на нее санкций.

В 2017 году страна объявила дефолт. Всего через 4 года, по данным UCAB , почти 77% населения оказалось за чертой бедности . И эта доля ежегодно растет. В стране гиперинфляция – в 2016 году она достигла 1000000%! Там не хватает лекарств и продуктов. А многие семьи выживают на том, что их родственники из других стран посылают им деньги.

Россияне уже столкнулись с первыми проблемами, которых будет гораздо больше:

Курс рубля обвалился до 154 рублей за доллар , по данным Yahoo!Finance . Доллар также обновил исторический максимум на Московской бирже. Более того, россиянам теперь запретили обменивать наличные рубли на валюту до 9 сентября.

В российских супермаркетах уже наблюдается дефицит базовых продуктов . Люди в панике скупают все, что осталось – крупы, муку, чай и другие продукты, которые есть на полках. И не удивительно, ведь многие компании уже покинули российский рынок. Кто-то из-за санкций, кто-то из-за репутационных рисков, а кто-то из-за экономических (скачки рубля, инфляция).



В российских супермаркетах пустые полки / Фото Тайга.Инфо

Для россиян резко подорожали кредиты и ипотеки, ведь Центробанк поднял ключевую ставку вдвое – до 20%.

Сбережения россиян уже теряют свою ценность из-за инфляции. А те, кто инвестировал в ценные бумаги русских компаний, и совсем могут остаться ни с чем. К примеру, на Лондонской бирже акции Сбербанка обвалились более чем на 99% до нескольких центов с начала войны. А Московская биржа не открывается уже 10-й день подряд.

Важно понимать, что это только начало. Экономические проблемы будут увеличиваться, и они станут серьезнее.

Обратите внимание! Рейтинговые агентства резко снижают кредитный рейтинг России, что свидетельствует о высокой вероятности дефолта. Так, международное рейтинговое агентство S&P снизило кредитный рейтинг России до CCC-, что означает вероятность дефолта. Аналитики отметили, что рейтинг может еще больше упасть.

S&P В то же время Moody's снизило рейтинг России до Ca. Это предпоследняя степень рейтинга. Хуже только у Ливана и Венесуэлы.

Moody's Такого же мнения и аналитики рейтингового агентства Fitch , обрушившие кредитный рейтинг России до С – преддефолтного состояния.

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