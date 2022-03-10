Коли чекати дефолту

Провідні банківські установи вже навіть називають конкретну дату, коли на Росію чекає дефолт. Це 15 квітня, тобто всього лиш за місяць. Зокрема, таку дату назвали одні з найбільших банківських холдингів світу Morgan Stanley та JPMorgan.

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Причини дефолту

Дефолт настане через те, що Росія не зможе розплатитися з боргами вчасно і в повному обсязі. Чому дефолт настане саме 15 квітня? Тому, що цього місяця Росія має погасити державні облігації на суму понад 700 мільйонів доларів. Перші крупні виплати по держоблігаціях припадають на 16 березня. Якщо їх не проведуть, то дефолт неминучий. Оскільки в ці облігації вбудований 30-денний "пільговий період", звідси й дата 15 квітня.

Чому Росія не може сплатити борги

Сума в 700 мільйонів доларів наче й некритична, але золотовалютні резерви Центробанку Росії заморожені через санкції. Тому Росія не має як розплатитися з цими боргами. Та й навіть, якщо Росія знайде гроші, то провести платежі можуть завадити інші санкції, які світ наклав на державні установи та банки.

У Росії вирішили розплачуватися з боргами рублями. Та це суперечить міжнародним нормам, кредитори на таке не погодяться, і все одно настане технічний дефолт.

Наслідки дефолту для економіки

Якщо країна оголошує дефолт, то вона стає практично "мертвою" для інвесторів: нові не приходять, а старі швидко покидають країну. Через це обвалиться рубль і Росія буде змушена скорочувати свої видатки: на інфраструктуру, освіту, розвиток економіки тощо. У найгіршому варіанті вріжуть соціальні видатки (зарплати, пенсії, соціальні виплати).

Як жити людям в умовах дефолту

Для того, щоб росіянам зрозуміти, як їм жити далі в умовах дефолту, можна поглянути на життя у Венесуелі. Адже за прогнозами, саме за таким сценарієм піде Росія.

Ми бачимо дефолт як найбільш імовірний сценарій для Росії. І навряд цей дефолт буде нормальний, скоріш за все він буде схожим до венесуельського,

– заявив Саймон Вейвер з Morgan Stanley.

Цікаво, що Венесуела колись вважалася найбагатшою країною у Латинській Америці, а ще вона має найбільші запаси нафти у світі (втричі більші, ніж у Росії). Але це не врятувало її від дефолту після накладання на неї санкцій.

У 2017 році країна оголосила дефолт. Всього через 4 роки, за даними UCAB, майже 77% населення опинилося за межею бідності. І ця частка щороку зростає. У країні гіперінфляція – у 2016 році вона сягнула 1 000 000%! Там не вистачає ліків та продуктів. А багато сімей виживають на тому, що їхні родичі з інших країн надсилають їм гроші.

Росіяни вже стикнулися з першими проблемами, яких буде значно більше:

Курс рубля обвалився до 154 рублів за долар, за даними Yahoo!Finance. Долар також оновив історичний максимум на Московській біржі. Щобільше, росіянам тепер заборонили обмінювати готівкові рублі на валюту до 9 вересня.

У російських супермаркетах вже спостерігається дефіцит базових продуктів. Люди в паніці скуповують все, що лишилося – крупи, борошно, чай та інші продукти, які є на полицях. І не дивно, адже багато компаній вже покинули російський ринок. Хтось через санкції, хтось через репутаційні ризики, а хтось через економічні (скачки рубля, інфляція).



У російських супермаркетах пусті полиці / Фото Тайга.Інфо

Для росіян різко подорожчали кредити та іпотеки, адже Центробанк підняв ключову ставку вдвічі – до 20%.

Заощадження росіян вже втрачають свою цінність через інфляцію. А ті, хто інвестував у цінні папери російських компаній, і зовсім можуть залишитися ні з чим. До прикладу, на Лондонський біржі акції Сбербанку обвалилися на понад 99% до кількох центів з початку війни. А Московська біржа не відкривається вже 10 день поспіль.

Важливо розуміти, що це лише початок. Економічних проблем більшатиме і вони ставатимуть серйознішими.

Зверніть увагу! Рейтингові агентства різко знижують кредитний рейтинг Росії, що свідчить про високу ймовірність дефолту. Так, міжнародне рейтингове агентство S&P знизило кредитний рейтинг Росії до CCC-, що означає ймовірність дефолту. Аналітики зазначили, що рейтинг може ще більше впасти.

Водночас Moody's знизило рейтинг Росії до Ca. Це передостанній ступінь рейтингу. Гірше лише в Лівану і Венесуели.

Такої ж думки й аналітики рейтингового агентства Fitch, які обвалили кредитний рейтинг Росії до С – переддефолтного стану.

Як все змінити

Все це зараз відбувається через жорсткі санкції, які світ наклав на Росії за напад на Україну. Єдиним способом врятувати економіку Росії, або принаймні те, що від неї ще залишилося, це зупинити війну.