Через месяц Россия объявит дефолт: что это значит для обычных россиян

Мощные экономические санкции, которые весь мир продолжает налагать на Россию, постепенно умерщвляют ее экономику. По разным прогнозам дефолт может наступить уже в середине апреля.

Когда ждать дефолта

Ведущие банковские учреждения уже даже называют конкретную дату, когда Россию ждет дефолт. Это 15 апреля, то есть всего через месяц. Такую дату назвали одни из крупнейших банковских холдингов мира Morgan Stanley и JPMorgan.

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Причины дефолта

Дефолт наступит из-за того, что Россия не сможет расплатиться с долгами вовремя и в полном объеме. Почему дефолт наступит именно 15 апреля? Потому что в этом месяце Россия должна погасить государственные облигации на сумму более 700 миллионов долларов . Первые крупные выплаты по гособлигациям приходятся на 16 марта. Если их не проведут, то дефолт неизбежен. Поскольку в эти облигации встроен 30-дневный "льготный период", отсюда и дата 15 апреля.

Почему Россия не может заплатить долги

Сумма в 700 миллионов долларов вроде бы и некритическая, но золотовалютные резервы Центробанка России заморожены из-за санкций. Поэтому у России нет возможности расплатиться с этими долгами. Да и даже если Россия найдет деньги, то провести платежи могут помешать другие санкции, которые мир наложил на государственные учреждения и банки.

В России решили расплачиваться по долгам рублями. Но это противоречит международным нормам, кредиторы на это не согласятся, и все равно наступит технический дефолт.

Последствия дефолта для экономики

Если страна объявляет дефолт, она становится практически "мертвой" для инвесторов : новые не приходят, а старые быстро покидают страну. Из-за этого рухнет рубль и Россия будет вынуждена сокращать свои расходы: на инфраструктуру, образование, развитие экономики и т.д. В самом худшем варианте урежут социальные расходы (зарплаты, пенсии, социальные выплаты).

Как жить людям в условиях дефолта

Чтобы россиянам понять, как им жить дальше в условиях дефолта, можно взглянуть на жизнь в Венесуэле. Ведь по прогнозам именно по такому сценарию пойдет Россия.

Мы видим дефолт как наиболее вероятный сценарий для России. И вряд ли этот дефолт будет нормален, скорее всего он будет похож на венесуэльский,

– заявил Саймон Вейвер из Morgan Stanley.

Интересно, что Венесуэла когда-то считалась самой богатой страной в Латинской Америке, а еще у нее самые большие запасы нефти в мире (втрое больше, чем в России). Но это не спасло ее от дефолта после наложения на нее санкций.

В 2017 году страна объявила дефолт. Всего через 4 года, по данным UCAB, почти 77% населения оказалось за чертой бедности. И эта доля ежегодно растет. В стране гиперинфляция – в 2016 году она достигла 1000000%! Там не хватает лекарств и продуктов. А многие семьи выживают на том, что их родственники из других стран посылают им деньги.

Россияне уже столкнулись с первыми проблемами, которых будет гораздо больше:

Курс рубля обвалился до 154 рублей за доллар, по данным Yahoo!Finance. Доллар также обновил исторический максимум на Московской бирже. Более того, россиянам теперь запретили обменивать наличные рубли на валюту до 9 сентября.

В российских супермаркетах уже наблюдается дефицит базовых продуктов. Люди в панике скупают все, что осталось – крупы, муку, чай и другие продукты, которые есть на полках. И не удивительно, ведь многие компании уже покинули российский рынок. Кто-то из-за санкций, кто-то из-за репутационных рисков, а кто-то из-за экономических (скачки рубля, инфляция).



В российских супермаркетах пустые полки / Фото Тайга.Инфо

Для россиян резко подорожали кредиты и ипотеки, ведь Центробанк поднял ключевую ставку вдвое – до 20%.

Сбережения россиян уже теряют свою ценность из-за инфляции. А те, кто инвестировал в ценные бумаги русских компаний, и совсем могут остаться ни с чем. К примеру, на Лондонской бирже акции Сбербанка обвалились более чем на 99% до нескольких центов с начала войны. А Московская биржа не открывается уже 10-й день подряд.

Важно понимать, что это только начало. Экономические проблемы будут увеличиваться, и они станут серьезнее.

Обратите внимание! Рейтинговые агентства резко снижают кредитный рейтинг России, что свидетельствует о высокой вероятности дефолта.

Так, международное рейтинговое агентство S&P снизило кредитный рейтинг России до CCC-, что означает вероятность дефолта. Аналитики отметили, что рейтинг может еще больше упасть.

В то же время Moody's снизило рейтинг России до Ca. Это предпоследняя степень рейтинга. Хуже только у Ливана и Венесуэлы.

Такого же мнения и аналитики рейтингового агентства Fitch, обрушившие кредитный рейтинг России до С – преддефолтного состояния.

Как все изменить

Все это сейчас происходит из-за жестких санкций, которые мир наложил на Россию за нападение на Украину. Единственным способом спасти экономику России или по крайней мере то, что от нее еще осталось, это остановить войну.