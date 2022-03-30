Я презираю всех "котов-леопольдов", которые на двух стульях, – рэпер Face о Моргенштерне и Басте

Российский рэпер Face (настоящее имя – Иван Дремин) дал пространное интервью, где рассказал об эмиграции из России, отношении к россиянам и войне в Украине. В частности, поделился мнениями относительно позиций своих коллег – Моргенштерна и Басты.

Face о Моргенштерне

В разговоре с Юрием Дудем рэпер признался, что не уважает сейчас людей, которых называет "котами-леопольдами", то есть теми, которые говорят "только бы не было войны, мы за мир" и так далее, а также высказываемых "за российскую агрессию. К первому типу он отнес Моргенштерна.

К слову Убивая украинцев, Россия убивает собственную демократию, – оппозиционный рэпер Face

В общем, у меня спорное ощущение по поводу того, что он "легендарный персонаж". Я думаю, он из тех людей, которые могут легко договориться с любой властью и не удивлюсь, если он это уже сделал или сделает в ближайшее время,

– говорит Face.

В частности, он затронул тему телеграмм-канала исполнителя, так как не по слухам подозревает, что ресурс имеет соглашение с пропагандистским "Газпром-Медиа". Также он осудил последний видеоклип Моргенштерна "12", где тот затронул тему войны в Украине и призывал к миру. В нем даже появился украинец:

"Понимаешь, я сейчас презираю всех "котов-леопольдов" и не считаю полноценными высказывания, сказанными в духе "только бы не было войны". Это концовка видео показалась мне позорной. Как ты, битмейкер Палагин, как украинец, можешь такому чудаку отдать для клипа голосовые сообщения своей мамы, над которой бомбы летают?"

По его словам, медийным людям нужно говорить прямо о войне и вторжении. Хотя позицию Моргенштерна он называет все же лучше, чем то, если бы он просто молчал или выступал "за войну". Однако для него это позиция отсиживания на двух стульях. Такого же мнения он и о рэппере Басте.

Я не знаю хороший ли это человек или плохой, но я знаю, что позиция у него очевидно двух стульев. И вашим, и нашим, только для себя, для семьи. Очень русский подход, очень грамотный. Потому что с точки зрения бизнеса даже какое-то слепое поддержание тоталитарного режима в России – это может быть не самое грамотное решение, не говоря о том, когда артист двигается как я,

– отмечает Face.

Россиянину досадно смотреть, как люди молчат. Он считает, что без единой смелости в людях ничего не может произойти в плане коллективной смелости. "Нам эту х**ню расхлебывать еще десятилетиями чуть ли не веками", – убежден рэпер.