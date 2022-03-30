Рэпер Face признался, что осуждает людей и своих близких друзей, оправдывающих российскую агрессию на территории Украины. Он убежден, что ни одна страна не имеет права наступление, поэтому ему нравятся демилитаризованные страны, к примеру, как Исландия. Однако он понимает, что Россия или, например, США, не могут быть без армии.

К слову Свободу Украине, – рэпер Face навсегда уехал из России и больше никогда там не будет выступать

Мне не была эта тема такой щемящей, пока это не коснулось конкретно меня, моей страны, моего народа и близкого соседнего народа, который мне очень нравится, у которого можно многому поучиться. Убивая украинцев, Россия убивает собственную демократию и свободу. Потому что стране не нужен под боком пример развивающейся демократии и реальной свободы слова,

– заявил Face.

На абсурдный вопрос журналиста Юрия Дудя о том, что в Украине есть проблемы со свободой слова, потому что несколько лет назад никто не мог что-нибудь хорошо сказать о Путине, Face ответил, что это логично, потому что страна 8 лет защищает свои территории от России.

"Не стоит забывать, что у них война идет и они защищаются... Они 8 лет бьют в ответ. Они может об этом впоследствии подумают, но не им в первую очередь нужно думать, что там происходит. Нам нужно думать. Нам надо вообще намного больше думать, о наших 140 миллионах людей, потому что у нас сейчас где-то 139 миллионов вообще ни**я не думают. Они радуются тому, что государство не дало им развиться самим и за счет внешней агрессии они могут себя людьми почувствовать силой, что мы – кто-то. Они не понимают, что это не СССР, это 2% мирового ВВП. Всем по**й" , – добавил исполнитель.

Дудь спросил Ивана, где тот был предыдущие 8 лет, когда Россия воевала с Украиной на востоке страны. Рэпер признался, что ему жаль, что в предыдущие годы он молчал: "Я должен был быть против войны в Донецкой и Луганской областях, какой бы ни было, если бы не наше государство не вмешалось с самого начала". В итоге Face заявил, что при всей любви ко многим вещам в России, русский народ не нужно жалеть ни в коем случае.