Леонид Агутин и Анжелика Варум дали онлайн-концерт в поддержку украинских детей

Известные супруги российских певцов Леонид Агутин и Анжелика Варум выступили на благотворительном онлайн-концерте U FOR UKRAINE. Они спели Magic Song по мотивам музыки "Щедрика".

Несмотря на то, что Агутин и Варум давно живут в России, они одни из немногих, кто высказался против российской агрессии. В начале марта Анжелика в своей инстаграмме написала обширное сообщение на украинском и русском языках и намекнула, что именно Россия начала войну, написав: "Кто виноват, рассудят потомки, если обычно выживут".

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Теперь супруги вместе с четырьмя музыкантами из других стран, в частности Америки, Кубы и Италии, приняли участие в онлайн-концерте и собрали деньги для украинских детей, которые вместе с родителями вынужденно уехали из Украины.

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Отметим, что на обложке песни Варум указали как певицу из Украины. Это ведь так – Анжелика Варум родилась во Львове. После окончания школы в 1987 году она переехала в Москву, где ее отец работал музыкальным руководителем в группе эстрадного исполнителя Валерия Леонтьева. Пыталась поступить в Московское театральное училище имени Щукина, но не прошла через украинский акцент. Однако впоследствии ей удалось реализовать свою карьеру в Москве.