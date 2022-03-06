После призыва остановить войну: концерт Валерия Меладзе в России отменили

Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе был одним из первых, кто призывал приостановить военные действия. Вероятно, из-за этого был отменен его концерт, запланированный на 8 марта 2022 года.

8 марта, в поселке Барвиха, где живут чиновники и русские знаменитости, должен был состояться большой концерт. В зале Barvikha Luxury Village должен был выступить известный российский певец Валерий Меладзе.

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Валерия Меладзе "отменяют" в России

После видео музыканта с призывом договориться и прекратить войну россияне начали сдавать билеты на концерт. Как сообщает телеграмм-канал Mash, билеты стоили от 20 до 60 тысяч рублей (что составляет примерно от 6 до 18 тысяч гривен).

За несколько дней до шоу Валерия Меладзе убрали из афиш, а его концерт перенесли на год вперед. Luxury Village вроде бы не разорвал сотрудничество с артистом, однако отмена выступления может быть связана с его высказыванием о войне.

Вместо Валерия Меладзе выступят Юрий Антонов и Александр Серов.



Концерт Меладзе перенесли / Скриншот с сайта

Что говорил Меладзе о войне

, Валерий Меладзе также потерял контракт с российским музыкальным каналом. RU.TV прекратил сотрудничество с артистами, не молчащими о войне в Украине.

Напомним, еще 24 февраля российский певец грузинского происхождения записал видео, в котором высказался о войне против Украины.

"Сегодня произошло то, что не могло и не должно происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит все на свои места. Ну а сегодня я хочу попросить вас, я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться. Для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить", – призвал Валерий Меладзе.

Валерий Меладзе призвал остановить войну:

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