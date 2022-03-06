Российские звезды, выступавшие в соцсетях с призывами "Нет войне", массово улетают за границу. Следом за ними Ксения Собчак. В сети предположили, что телеведущая, говорящая о войне в Украине, испугалась путинских спецслужб и эмигрировала из Москвы, пока глава Кремля не добрался до нее.
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Ксения Собчак об отлете из России
Однако журналистка заверила, что никуда не убегала. Она будто бы давно планировала отпуск с 5-летним сыном в Тель-Авиве. Более того, Собчак считает, что война – не повод не выполнять обещания.
Я лечу, а не улетаю. Сейчас у ребенка каникулы в школе, и мы летим в отпуск, который давно запланирован. Так я следую своему совету – не поддаваться панике. Я россиянка, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств,
– высказалась Ксения Собчак.
Что Ксения Собчак говорит о войне в Украине
После того, как Россия вторглась в Украину 24 февраля, Ксения Собчак призналась, что не верила в это до последнего. Она якобы против войны и смертей мирных людей, но путинскую агрессию в России, как и требует Кремль, называет "специальной операцией", а Зеленскому советует пойти на уступки.
"Мы, россияне, еще много лет будем расхлебывать последствия сегодняшнего дня. Теперь я буду верить только в худшие сценарии. Хотя всегда была оптимисткой… Владимир и Владимир! Уступите друг другу, пожалуйста! Ради ваших детей! И ради наших", – писала Ксения Собчак в инстаграме.
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