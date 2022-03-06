России придется платить деньгами, чтобы возместить ущерб Украине, – Акунин

Российский писатель Борис Акунин заявил, что России придется деньгами заплатить за разрушения, которые она нанесла Украине. Нужно будет возмещать ущерб.

Он отметил, что российское государство должно стать другим – кардинально измениться. Об этом писатель сообщил в интервью Юрию Дудю.

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По его мнению, у демократической России не будет проблем с соседями. Однако будет проблема жертв и уничтожений на войне против Украины.

За все придется платить, и платить, в частности, среди прочего придется деньгами. Конечно. Придется возмещать ущерб,

– сказал Борис Акунин.

"А вы как думали? Когда приезжают какие-то люди на каких-то железных дорогах уничтожают дома и все такое. Кто за это платить будет? Убивают людей, как вы считаете?" – добавил он.

Что известно о Борисе Акунине

Настоящее имя Акунина – Григорий Чхартышвили. Писатель имеет грузинское происхождение. Оппозиционно настроен к путинскому режиму.

Сравнивал Путина с римским императором Калигулой.

В 2014 году он подписал обращение российских деятелей культуры против оккупации Крыма. В 2017 году выступил против ареста украинского режиссера Олега Сенцова.

Юрий Дудь до сих пор не высказал свою позицию по поводу полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

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