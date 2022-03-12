Из-за огромного количества санкций, цензуры и подавления россияне массово покидают страну. Среди них много известных людей, которые якобы просто отправляются в отпуска. А вот рэпер Face (настоящее имя – Иван Дремин) открыто заявил, что навсегда уехал из России и не собирается возвращаться туда.

Важно Эта война для того, чтобы вы боялись, – Антон Птушкин обратился к россиянам из-за ситуации в Украине

Рэпер Face навсегда покинул Россию

Российские власти сделали все для того, чтобы народ оказался в изоляции от всего цивилизованного мира. Поэтому, пока есть возможность, многие россияне выезжают в те страны, которые для них открыты.

Иван Дремин подчеркнул, что его как российского артиста и гражданина теперь нет. Он не будет больше платить налоги в России, уехал и не вернется, не будет выступать на территории этой страны.

Ибо меня и моих родных выжили, выжили из собственного дома, из собственной земли. Выжила ваша власть, которую я с этой секунды окончательно отказываюсь признавать своей. Выжил наш народ, которому абсолютно пох*й на все, пока хватает денег на бутерброд с маслом,

– подчеркнул Face.

Иван добавил, что когда-то Россия станет достойным государством с людьми, в которых современный и умный менталитет, но сегодня это, к сожалению, не так: "Я надеюсь когда-нибудь снова увидеть свою семью, свою аудиторию, спеть на русском для своего народа. Я верю, что это когда-нибудь произойдет, потому что нравится вам это или нет, но будущее России за такими как я, а не за такими как вы. Будущее России – это люди, у которых в руках кисточки и микрофоны, а не автоматами и гранатами. Будущее России – это мнение и свобода. Будущее России – это мы".

Нет войне. Свободу в Украине. Свободу политзаключенным,

– подчеркнул рэпер.



Рэпер Face / Фото с инстаграмма музыканта

Face обратился к россиянам извинился перед украинцами

Также рэпер обратился к землякам и заметил, что обвинять в происходящем сейчас надо большую часть нашего народа. Тех людей, которые не думают своей головой. Тех людей, которые сейчас радуются букве Z.

"Видел бы вас мой прадед, который прошел всю войну до Берлина и был награжден орденом Суворова. Если бы он знал, что через 75 лет вы с гордостью придумаете себе собственную свастику и будете считать себя освободителями Европы, напав рано утром на братскую страну, которая в 28,5 раза меньше по территории, то он скорее бы застрелился, чем продолжил бы за вас воевать", – поделился Иван.

Музыкант отметил, что есть и его вина, вина всей интеллигенции за то, что каждый был недостаточно смел. За то, что все могли сделать больше, но побоялись или поленились. За то, что осознали реальность слишком поздно.

Face призвал правительство и армию прекратить разрушение городов и жизней на территории Украины. А также принес извинения украинскому народу за все те страдания, которые принесла его страна.

Я прошу прощения за наше государство, за себя самого, за наших людей. Кто-то должен это сделать. Так получилось, что эта нелегкая судьба всегда приходится на таких, как я, потому что у истинного зла никогда не хватает смелости признаться даже самим себе в своих злодеяниях,

– написал рэпер.

Российские звезды покидают Россию