Украина уже давно просит НАТО закрыть небо над Украиной, чтобы Россия не могла использовать свои самолеты и ракеты. Накануне Альянс решил не привлекать свои силы к войне – "ни на земле, ни в небе".

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NATO, Close The Sky Over Ukraine: обращение Волынских депутатов

Волынский областной совет обратился с призывом к руководителям государств и правительств, парламентов и народов государств-членов НАТО. За такое решение проголосовало 58 депутатов областного совета.

К кому в первую очередь обратились волыняне:

  • Президенту США Джо Байдену
  • Президенту Франции Эммануэлю Макрону
  • Канцлеру Германии Олафу Шольцу

Волинь, НАТО, закрите небо, Росія, війна, повітря, авіація, ракети
Волынь просит мировых лидеров закрыть небо над Украиной / Документ предоставила пресс-служба Волынской ОВА

Детали обращения

В письме к мировым лидерам Волынские депутаты отметили, что Украина мужественно ведет борьбу против российского агрессора и наносит ему значительные потери. В то же время легкая прогулка, на которую рассчитывал Путин, превратилась для его боевиков в ад.

"В бессильной ярости московский агрессор прибегает к варварским бомбардировкам украинских городов и сел, уничтожает гражданское население и критическую инфраструктуру, создает гуманитарную катастрофу", – подчеркивают политики.

В то же время отмечают, что враг пользуется своим преимуществом в воздухе и дефицитом у Украины авиации и современных систем ПВО и ПРО.

"В этой войне украинский народ защищает не только свою страну, но и Европу и весь мир от абсолютного и непредсказуемого зла. Если агрессор не потерпит поражение в Украине, он пойдет дальше", – отметил Волынский облсовет.

Учитывая вышесказанное волынские депутаты призывают мировых лидеров закрыть воздушное пространство над Украиной и предоставить новейшие системы ПВО и ПРО. Это единственный вариант сохранить жизнь и критическую инфраструктуру, а также обезопасить страну и мир от возможных экологических и техногенных катастроф.

Считаем, что промедление с таким решением является сигналом по замалчиванию для агрессора безнаказанно продолжать бомбардировать наши населенные пункты и приумножать многочисленные жертвы среди мирного населения, преимущественно женщин и детей. Мы ожидаем от Вас решительных действий,
– заявили депутаты.

В заключение они выразили надежду, что мировые лидеры все же войдут в историю как люди, которые сделали все возможное, чтобы не допустить геноцида украинского народа.

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Волинь, НАТО, закрите небо, Росія, війна, повітря, авіація, ракети
Полный текст обращения Волынского облсовета о закрытии неба / Документ предоставила пресс-служба Волынской ОВА

Кто еще обращался к странам НАТО закрыть небо

Кроме того, в Запорожской области начали собирать подписи за закрытие неба над Украиной.

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