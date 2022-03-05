Уже 10 дней оккупанты наносят сокрушительные удары не только по военным объектам, но и мирным жителям. Ежедневно количество погибших только растет.

Обратите внимание Самогипноз тех, кто слаб, – об отказе НАТО закрывать небо над Украиной

Позиция, которая понятна каждому

Чтобы показать свою позицию, жители Запорожской области начали собирать подписи. Присоединились к инициативе молодежь и участники волонтерского центра.

Убежден, что эта позиция понятна абсолютно каждому,

– отметил глава Запорожской военной администрации Александр Старух.

По его словам, все ждут от западных стран не только обеспокоенности, но и конкретных шагов – закрытия неба.

Заявление Александра Старуха о закрытии неба над Украиной: смотрите видео

В регионе активно собирают подписи / Фото пресс-службы ЗОВА​

Кроме этого, к призывам НАТО закрыть небо над Украиной присоединилась и Львовщина. "Мы бьемся за будущее всей Европы", – подчеркнул председатель ЛОВА Максим Козицкий.

К Организации Североатлантического договора обратились и Ровно, Винница, Днепр, Киев, Ивано-Франковск и прочие.

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