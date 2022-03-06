Улетела, но не эмигрировала: Ксения Собчак покинула Россию с 5-летним сыном

Телеведущая Ксения Собчак прикидывается оппозиционеркой, но крайне осторожно критикует Путина. После того как Россию накрыли санкциями, она уехала из Москвы вслед за Пугачевой, Галкиным, Земфирой и другими. С сыном Платоном ее заметили в аэропорту Израиля.

Российские звезды, выступавшие в соцсетях с призывами "Нет войне", массово улетают за границу. Следом за ними Ксения Собчак. В сети предположили, что телеведущая, говорящая о войне в Украине, испугалась путинских спецслужб и эмигрировала из Москвы, пока глава Кремля не добрался до нее.

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Ксения Собчак об отлете из России

Однако журналистка заверила, что никуда не убегала. Она будто бы давно планировала отпуск с 5-летним сыном в Тель-Авиве. Более того, Собчак считает, что война – не повод не выполнять обещания.

Я лечу, а не улетаю. Сейчас у ребенка каникулы в школе, и мы летим в отпуск, который давно запланирован. Так я следую своему совету – не поддаваться панике. Я россиянка, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств,

– высказалась Ксения Собчак.

Что Ксения Собчак говорит о войне в Украине

что еще в середине февраля Ксения Собчак называла Путина "адекватным и зрелым политиком" на фоне Владимира Зеленского и Джо Байдена.

После того, как Россия вторглась в Украину 24 февраля, Ксения Собчак призналась, что не верила в это до последнего. Она якобы против войны и смертей мирных людей, но путинскую агрессию в России, как и требует Кремль, называет "специальной операцией", а Зеленскому советует пойти на уступки.

"Мы, россияне, еще много лет будем расхлебывать последствия сегодняшнего дня. Теперь я буду верить только в худшие сценарии. Хотя всегда была оптимисткой… Владимир и Владимир! Уступите друг другу, пожалуйста! Ради ваших детей! И ради наших", – писала Ксения Собчак в инстаграме.

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