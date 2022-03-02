Обращение Ткаченко – к Константину Эрнсту, Олегу Добродееву, Татьяне Митковой. Они являются руководителями русских федеральных каналов.

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В 90-х вы верили во все хорошее, – Ткаченко

Я помню вас как тех, кто совершал в 90-е демократическую революцию на российском телевидении. Тогда вы верили во все хорошее и были против всего плохого. Во что превратились ваши каналы за последние годы, видите сами, не мне вам рассказывать,

– сказал Ткаченко.

Министр продемонстрировал видео, на котором разрушения, что нанесла Россия Украине. Ткаченко отметил, что, возможно, эти кадры заставят российских телевизионщиков вспомнить, с чего они все начинали.

Видео разрушенного Харькова:

До российского руководства – невозможно достучаться

Ткаченко отметил, что объяснять нынешнему руководителю России что-нибудь бесполезно, поэтому нужно достучаться до них.

В ваших силах поменять ситуацию. Вы можете повлиять на российское общество так, чтобы мирные люди в Украине перестали страдать, а россияне не скатились в водоворот бедности и страданий, только потому, что одному человеку захотелось в 21-м веке развязать войну,

– завершил Ткаченко.

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