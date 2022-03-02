Звернення Ткаченка – до Костянтина Ернста, Олега Добродєєва, Тетяни Міткової. Вони є керівниками російських федеральних каналів.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

У 90-х ви вірили у все добре, – Ткаченко

Я пам'ятаю вас як тих, хто робив у 90-ті демократичну революцію на російському телебаченні. Тоді ви вірили у все добре і були проти всього поганого. На що перетворилися ваші канали за останні роки, бачите самі, не мені вам розповідати,

– сказав Ткаченко.

Міністр продемонстрував відео, на якому – ті руйнування, яких завдала Росія Україні. Ткаченко зазначив, що, можливо, ці кадри змусять росісйьких телевізійників згадати, з чого ви всі починали.

Відео зруйнованого Харкова:

До російського керівництва – неможливо достукатись

Ткаченко зазначив, що пояснювати нинішньому керівнику Росії щось марно, тому треба достукатися до вас.

У ваших силах змінити ситуацію. Ви можете вплинути на російське суспільство так, щоб мирні люди в Україні перестали страждати, а росіяни не скотилися у вир бідності та страждань, лише через те, що одній людині захотілося в 21-му столітті розв'язати війну,

– завершив Ткаченко.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.

Росія напала на Україну: хронологія основних подій