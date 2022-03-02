В ваших руках изменить ситуацию, – Ткаченко руководителям пропагандистских каналов России
Источник:телеграм Александра Ткаченко
Министр культуры Украины Александр Ткаченко обратился к руководителям российских пропагандистских каналов. Он подчеркнул, что телевидение – большая сила, и они могут повлиять на российское общество.
Обращение Ткаченко – к Константину Эрнсту, Олегу Добродееву, Татьяне Митковой. Они являются руководителями русских федеральных каналов.
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В 90-х вы верили во все хорошее, – Ткаченко
Я помню вас как тех, кто совершал в 90-е демократическую революцию на российском телевидении. Тогда вы верили во все хорошее и были против всего плохого. Во что превратились ваши каналы за последние годы, видите сами, не мне вам рассказывать,
– сказал Ткаченко.
Министр продемонстрировал видео, на котором разрушения, что нанесла Россия Украине. Ткаченко отметил, что, возможно, эти кадры заставят российских телевизионщиков вспомнить, с чего они все начинали.
Видео разрушенного Харькова:
До российского руководства – невозможно достучаться
Ткаченко отметил, что объяснять нынешнему руководителю России что-нибудь бесполезно, поэтому нужно достучаться до них.
В ваших силах поменять ситуацию. Вы можете повлиять на российское общество так, чтобы мирные люди в Украине перестали страдать, а россияне не скатились в водоворот бедности и страданий, только потому, что одному человеку захотелось в 21-м веке развязать войну,
– завершил Ткаченко.
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