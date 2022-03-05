Дело не только в одном человеке

Писатель высказался о военной агрессии России против Украины в интервью популярному блоггеру Юрию Дудю. Последний, к слову, не сразу высказался по поводу войны.

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Акунин заявил, что причина войны не только в одном человеке. По его мнению, есть объективные и субъективные причины.

Объективные причины, почему Россия перестала быть демократической страной и скатилась в диктатуру – мне понятны. А дальше начинается тема личностей в истории,

– сказал писатель.

Он убежден, что война России в Украине – это субъективный фактор. Акунин обратил внимание на то, что у людей, долго находятся у власти, происходит искажение реальности.

Заметим . Владимир Путин – президент России с 2012 года. Также он являлся главой РФ с 2000 до 2008 года.

"Я думаю, что война с Украиной и все это безумие, которое происходит, это работа сугубо субъективного фактора. Когда какая-то большая страна оказывается в безраздельной власти одного человека и она находится у власти очень долго... У него неизбежно происходит отрыв от реальности", – сказал Акунин.

По мнению Акунина, такие люди "слишком высоко сидят" и свысока смотрят на "всех этих муравьев". В результате этого у человека с помощью окружения складывается собственная картина мира.

У него складывается представление о том, что он непогрешим и не ошибается и знает лучше всех. Во-вторых, у него какие-то личные доверенные отношения с судьбой, с Богом... Это обычные вещи... Он помазанник божий. Ей дальше и лучше видно,

– заметил россиянин.

Путин живет в иллюзорном мире

Писатель добавил, что такой человек всегда оказывается заложником своего окружения, потому что "им управляют те, кто предоставляет информацию".

"Особенно если этот человек, как Путин, живет в XX веке и даже не пользуется интернетом", – сказал Акунин.

Он привел пример бывших лидеров СССР Леонида Бренева и Константина Черненко, которым докладывали информацию в папках.

"Эти папки составляют люди. У этих людей есть свои личные интересы. Во-вторых, знание начальника, что ему понравится, а что не понравится. В результате правитель спустя какое-то время оказывается в иллюзорной сети.

В этом мире, например, Украина – это страна, едва терпящая правление неонацистов и наркоманов почему-то. И достаточно туда прийти и там все развалится.

И украинская армия уморительна и ничего не стоит. И Запад слабак, который сразу прогнется, когда почувствует настоящую силу. Я себе так представляю это внутреннее ментальное устройство”, – заявил писатель.

Исторические параллели

Российский писатель провел исторические параллели. В частности, он заявил, что во время проблем в государстве у правителя возникает соблазн провести "маленькую победу на войну, которая заранее будет выиграна и тогда все наладится".

Враги заткнутся, население будет хлопать. Говорить: да, мы живем бедно, кругом много несправедливости. Зато у нас большая страна, которая всех побеждает,

– отметил Акунин.

Он сравнил ситуацию с событиями 1904 года, когда Николай II начал войну против Японии. Тогда у России был кризис и начинались революционные настроения.