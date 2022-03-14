Закрыли Instagram, но оставили Скабееву: как россиян отрезают от цивилизованного мира

Уровень свободы слова в России до войны был на низком уровне, а теперь кремлевские власти вообще решили отрезать своих граждан от цивилизованного мира и информации. Сначала ограничили доступ к иностранным СМИ, затем отключили фейсбук и инстаграм.

В России раньше одобрили так называемый закон о фейках. Он предусматривает до 15 лет лишения свободы за распространение "ложных" сообщений о действиях русских военных. Учитывая московскую тактику, "ложная информация" – это любая не понравившаяся Кремлю информация, пишет 24 канал.

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Остались только пропагандисты

Власти хотят, чтобы миллионы россиян черпали новости только в таком виде, как им предоставят пропагандисты. Потому все оппозиционные медиа в России теперь недоступны.

Так, 3 марта телеканал "Дождь" объявил об остановке вещания. Его в стране объявили "иностранным агентом".

Радиостанция "Эхо Москвы" сообщила, что вынуждена "удалить все корпоративные аккаунты соцсетей и отключить сайт". Российская генпрокуратура привязалась к СМИ – мол, те распространяют ложь о "спецоперации" в Украине.

По той же причине заблокировали сайты "Медузы" и Deutsche Welle.

Роскомнадзор также ограничил доступ к сайтам "Радио Свобода" и российской службе BBC.

Российская пропаганда всегда оказывала существенное влияние на своих жителей. Однако раньше у граждан был хоть какой-то выбор СМИ, теперь же им оставили только Скабееву, Соловьева и Симоньян.

От соцсетей россиян тоже отрезали

Иностранные СМИ из-за значительного давления также ушли из России. Речь идет о Bloomberg, CNN, CBS News, ABC News. Заблокировали в России и популярные украинские новостные сайты, в том числе 24 канал.

На закрытии неугодных Путину СМИ Кремль не остановился. Решил забрать у людей доступ к соцсетям. Вероятно, верхушка побоялась, что там россияне могут узнать правду о войне в Украине. К примеру, увидеть видео разрушенных домов или фото убитых россиянами украинских детей.

Поначалу в России заблокировали Facebook. Это решение принял Роскомнадзор. Начали рассказывать якобы об "ответных мерах" на санкции мировых государств против России. К слову, Кремль официально обвинил Facebook в "дискриминации" российских СМИ.

Затем Роскомнадзор упомянул и о Instagram. С 14 марта соцсеть в России была закрыта. Причину нашли – якобы из-за призывов к совершению насильственных действий в отношении российских военнослужащих.

Реакция россиян удивляет

Одни блоггеры плачут

Некоторые российские блоггеры устроили чуть ли не истерику из-за закрытия инстаграма. Они впадают в депрессию из-за соцсети, когда украинцы не выходят из подвалов из-за обстрелов их войск. Когда гибнут мирные жители и бомбят дома, в России тема №1 – закрытие инстаграма. Ну, и закрытие McDonald's тоже.

Блоггеры плачут, потому что теряют львиную долю своего дохода. Например, Настя Ивлеева выложила слезливое фото, в котором написала прощальный пост, где жаловалась на потерянные 6 лет блоггерской работы. К слову, этот пост быстро исчез.

Пост Насти Ивлеевой / Скриншот

Другая российская блоггерша Саша Брайн очень прослезилась от того, что она потеряла свой инстаграм. Саша уверяет, что соцсеть для нее – душа и жизнь.

Другие – притворяются, будто им все равно

Большинство блоггеров выбрали более привычную позицию для себя – молчание. Они тихонько проглотили новый упрек своей власти, мол, все правильно. Все вместе призывают подписываться на их новосозданные телеграм-каналы.

Ифлюэнсеры говорят, мол, даже хорошо, что заблокировали инстаграм – якобы это будет новая страница. Именно поэтому достали из шкафа забытое Богом "ВКонтакте".

Украинские блоггеры просили русских не молчать

Украинские блоггеры призвали российских не молчать, а бороться с властью диктатора. Обращение записывали Антон Птушкин, Маша Ефросинина, Елена Кравец, Алена Венум, Владимир Дантес, Оливка, Александр Педан, Алексей Дурнев и т.д. Они отмечали, что в Украине гибнут мирные люди, в частности дети, а блоггеры тем временем проглотили языки.

Правда, впоследствии некоторые рассказали своим подписчикам правду. Например, та же Настя Ивлеева и Юрий Дудь. Жестко раскритиковал путинскую войну рэпер Оксимирон.

Однако большинство блоггеров все-таки молчали. Их максимумом был хэштег "нет войне". Это и так понятно, что все адекватные люди выступают против войны. Однако нужно говорить четко: Россия напала, Украина защищается, гибнут мирные люди. Российские блоггеры на это не отважились.

Россия – вне цивилизованного мира

В результате Россия остается отрезанной от объективной информации. Подавление свободы слова в этой стране набирает невиданные обороты. Люди должны понять, что таким образом власть не защищает их от дезинформации и угроз – она закрывает им рот и уши, чтобы легче было забрасывать фейки и пропаганду.

Здесь вообще и до отключения от общей сети интернет недалеко. Хотя такие предложения в России уже звучали.

Пока россияне это терпят, они терпят поведение своей власти. Кремль будет только усиливать свою политику, ведь, как показывают последние события, Путин не жалеет никого, в том числе и своих граждан.