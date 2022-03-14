У Росії раніше схвалили так званий закон про фейки. Він передбачає до 15 років позбавлення волі за поширення "хибних" повідомлень про дії російських військових. Зважаючи на московську тактику, "хибна інформація" – це будь-яка інформація, яка не сподобалась Кремлю, пише 24 канал.

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Лишились тільки пропагандисти

Влада хоче, аби мільйони росіян черпали новини тільки в такому вигляді, як їм подадуть пропагандисти. Тому всі опозиційні медіа в Росії тепер недоступні.

Так, 3 березня телеканал "Дождь" оголосив про зупинку мовлення. Його в країні оголосили "іноземним агентом".

Радіостанція "Эхо Москви" повідомила, що змушена "видалити всі корпоративні акаунти соцмереж та відключити сайт". Російська генпрокуратура причепилась до ЗМІ – мовляв, ті розповсюджують брехню про "спецоперацію" в Україні.

Через ту ж причину заблокували сайти "Медузи" й Deutsche Welle.

Роскомнагляд також обмежив доступу до сайтів "Радіо Свобода" та російської служби BBC.

Російська пропаганда завжди мала суттєвий вплив на своїх жителів. Однак раніше у громадян був хоча б якийсь вибір ЗМІ, тепер же їм лишили тільки Скабєєву, Соловйова та Симоньян.

Зверніть увагу! Іноземні ЗМІ через значний тиск також пішли з Росії. Мовиться про Bloomberg, CNN, CBS News, ABC News. Заблокували в Росії й популярні українські новинні сайти, зокрема 24 канал.

Від соцмереж росіян теж відрізали

На закритті неугодних Путіну ЗМІ Кремль не зупинився. Вирішив забрати в людей доступ до соцмереж. Ймовірно, верхівка побоялась, що там росіяни можуть дізнатись правду про війну в Україні. Наприклад, побачити відео зруйнованих будинків чи фото вбитих росіянами українських дітей.

Спочатку у Росії заблокували Facebook. Це рішення ухвалив Роскомнадзор. Почали розказувати нібито про "заходи у відповідь" на санкції світових держав проти Росії. До слова, Кремль офіційно звинуватив Facebook у "дискримінації" російських ЗМІ.

Потім Роскомнадзор згадав і про Instagram. З 14 березня соцмережу в Росії закрили. Причину знайшли – нібито через заклики до здійснення насильницьких дій щодо російських військовослужбовців.

Реакція росіян дивує

Одні блогери плачуть

Деякі російські блогери влаштували ледь не істерику через закриття інстаграму. Вони впадають в депресію через соцмережу, тоді коли українці не виходять з підвалів через обстріли їхніх військ. Коли гинуть мирні жителі та бомблять будинки, в Росії тема №1 – закриття інстаграму. Ну, й закриття McDonald's також.

Блогери плачуть, бо втрачають левову частку свого доходу. Наприклад, Настя Івлєєва виклала сльозливе фото, у якому написала прощальний пост, де жалілася про втрачені 6 років блогерської роботи. До слова, цей пост швидко зник.



Пост Насті Івлєєвої / Скриншот

Інша російська блогерка Саша Брайн дуже аж просльозилася від того, що вона втратила свій інстаграм. Саша запевняє, нібито соцмережа для неї – душа і життя.

Інші – прикидаються, ніби їм все одно

Більшість блогерів вибрали більш звичну позицію для себе – мовчання. Вони тихенько проковтнули новий закид своєї влади, мовляв, все правильно. Всі гуртом закликають підписуватись на їхні новостворені телеграм-канали.

Іфлюенсери кажуть, мовляв, навіть добре, що заблокували інстаграм – нібито це буде нова сторінка. Саме тому дістали з шафи забуте Богом "Вконтакті".

Українські блогери просили російських не мовчати

Українські блогери закликали російських не мовчати, а боротися з владою диктатора. Звернення записували Антон Птушкін, Маша Єфросиніна, Олена Кравець, Альона Венум, Володимир Дантес, Оливка, Олександр Педан, Олексій Дурнєв тощо. Вони наголошували, що в Україні гинуть мирні люди, зокрема діти, а блогери тим часом проковтнули язики.

Щоправда, згодом деякі таки розповіли своїм підписникам правду. Наприклад, та сама Настя Івлєєва та Юрій Дудь. Жорстко розкритикував путінську війну репер Оксімірон.

Однак більшість блогерів таки мовчали. Їх максимумом був хештег "ні війні". Це й так зрозуміло, що всі адекватні люди виступають проти війни. Однак треба говорити чітко: Росія напала, Україна захищається, гинуть мирні люди. Російські блогери на це не наважились.

Росія – поза цивілізованим світом

У результаті Росія залишається відрізаною від об'єктивної інформації. Придушення свободи слова у цій країні набирає небачених обертів. Люди мусять зрозуміти, що таким чином влада не захищає їх від дезінформації та загроз – вона закриває їм рот та вуха, аби легше було закидати фейки та пропаганду.

Тут взагалі і до відключення від загальної мережі інтернету недалеко. Хоча такі пропозиції в Росії вже лунали.

Поки росіяни це терплять, вони толерують поведінку своєї влади. Кремль тільки посилюватиме свою політику, адже, як показують останні події, Путін не шкодує нікого, в тому числі і своїх громадян.