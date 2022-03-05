Вже 10 днів окупанти завдають нищівних ударів не тільки по військових об'єктах, а й по мирних жителях. Щодня кількість загиблих тільки зростає.

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Позиція, яка зрозуміла кожному

Щоб показати свою позицію, жителі Запорізької області почали збирати підписи. Долучилися до ініціативи молодь та учасники волонтерського центру.

Переконаний, що ця позиція зрозуміла абсолютно кожному,

– наголосив очільник Запорізької військової адміністрації Олександр Старух.

За його словами, всі чекають від західних країн не лише стурбованості, а й конкретних кроків – закриття неба.

Заява Олександра Старуха щодо закриття неба над Україною: дивіться відео



У регіоні активно збирають підписи / Фото пресслужби ЗОВА​



Окрім цього, до закликів НАТО закрити небо над Україною долучилась і Львівщина. "Ми б'ємося за майбутнє всієї Європи", – наголосив голова ЛОВА Максим Козицький.

До Організації Північноатлантичного договору звернулися і Рівне, Вінниця, Дніпро, Київ, Івано-Франківськ тощо.

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