Вбиваючи українців, Росія вбиває власну демократію, – опозиційний репер Face

Російський реп-виконавець Face (справжнє ім'я – Іван Дрьомін) майже від початку вторгнення Росії в Україну різко висловлювався проти політики своєї країни та збирав кошти для українців на своїх концертах. Зараз він перебуває у еміграції і не планує повертатись додому.

Репер Face зізнався, що засуджує людей та своїх близьких друзів, які виправдовують російську агресію на території України. Він переконаний, що жодна країна не має права робити наступ, тому йому подобаються демілітаризовані країни, до прикладу, як Ісландія. Проте він розуміє, що Росія чи, до прикладу, США, не можуть бути без армії.

До слова Свободу Україні, – репер Face назавжди поїхав з Росії і більше ніколи там не виступатиме

Мені не була ця тема такою щемливою, поки це не торкнулось конкретно мене, моєї країни, мого народу і близького сусіднього народу, який мені дуже подобається, в якого можна багато чого повчитись. Вбиваючи українців, Росія вбиває власну демократію і свободу. Тому що країні не потрібен під боком приклад демократії, що розвивається, і реальної свободи слова,

– заявив Face.

На абсурдне питання журналіста Юрія Дудя про те, що в Україні є проблеми зі свободою слова, бо кілька років тому ніхто не міг щось добре сказати про Путіна, Face відповів, що це логічно, тому що країна 8 років обороняє свої території від Росії.

"Не варто забувати, що в них війна йде і вони захищаються... Вони 8 років б'ють у відповідь. Вони може про це згодом подумають, але не їм в першу чергу треба думати, що там відбувається. Нам треба думати. Нам треба взагалі набагато більше думати, про наших 140 мільйонів людей, тому що в нас зараз десь 139 мільйонів взагалі ні**я не думають. Вони тішаться тому, що держава не дала їм розвинутись самим і за рахунок зовнішньої агресії вони можуть себе людьми відчути, силою, що ми – хтось. Вони не розуміють, що це не СРСР, що це 2% світового ВВП. Всім по**й", – додав виконавець.

Дудь запитав в Івана, де той був попередні 8 років, коли Росія воювала з Україною на сході країни. Репер зізнався, що йому шкода, що в попередні роки він мовчав: "Я повинен був бути проти війни у Донецькій та Луганській областях, якої би не було, якби не наша держава не втрутилась з самого початку". У підсумку Face заявив, що при всій любові до багатьох речей у Росії, російський народ не треба жаліти в жодному разі.

Це не та нація, яку треба жаліти. Та людина, яка про русофобію щось говорить і про війну мовчить, то нехай собі плюне в лице, коли буде дивитись в дзеркало,

– сказав Face.