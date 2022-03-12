Через величезну кількість санкцій, цензуру та придушення росіяни масово покидають країну. Серед них багато відомих людей, які нібито просто відправляються у відпустки. А от репер Face (справжнє ім'я – Іван Дрьомін) відкрито заявив, що назавжди поїхав з Росії й не збирається повертатися туди.

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Репер Face назавжди покинув Росію

Російська влада зробила все для того, щоб народ опинився в ізоляції від всього цивілізованого світу. Тому, поки є можливість, чимало росіян виїжджають у ті країни, які для них наразі відкриті.

Іван Дрьомін наголосив, що його, як російського артиста і громадянина, тепер немає. Він більше не платитиме податки в Росії, поїхав і не повернеться, не виступатиме на території цієї країни.

Бо мене і моїх рідних вижили, вижили з власного дому, з власної землі. Вижила ваша влада, яку я з цієї секунди остаточно відмовляються визнавати своєю. Вижив наш народ, якому абсолютно пох*й на все, поки вистачає грошей на бутерброд з маслом,

– наголосив Face.

Іван додав, що колись Росія стане достойною державою з людьми, в яких сучасний і розумний менталітет, але сьогодні це, на жаль, не так: "Я сподіваюся колись знову побачити свою сім'ю, свою аудиторію, заспівати російською для свого народу. Я вірю, що це колись відбудеться. Тому що, подобається вам це чи ні, але майбутнє Росії за такими як я, а не за такими як ви. Майбутнє Росії – це люди, в яких в руках пензлики та мікрофони, а не автоматами та гранатами. Майбутнє Росії – це думка та свобода. Майбутнє Росії – це ми".

Ні війні. Свободу Україні. Свободу політв'язням,

– наголосив репер.



Репер Face / Фото з інстаграму музиканта

Face звернувся до росіян вибачився перед українцями

Також репер звернувся до земляків і зауважив, що звинувачувати в тому, що відбувається зараз, треба велику частину нашого народу. Тих людей, які не думають своєю головою. Тих людей, які зараз радіють букві Z.

"Бачив би вас мій прадід, який пройшов усю війну до Берліна і був нагороджений орденом Суворова. Якби він знав, що через 75 років ви з гордістю придумаєте собі власну свастику й вважатимете себе визволителями Європи, напавши рано-вранці на братську країну, яка в 28,5 раза менша за територією, то він скоріше б застрелився, ніж продовжив би за вас воювати", – поділився Іван.

Музикант зазначив, що є й його провина, провина всієї інтелігенції за те, що кожен був недостатньо сміливим. За те, що всі могли зробити більше, але побоялися або полінувалися. За те, що усвідомили реальність занадто пізно.

Face закликав уряд та армію припинити руйнування міст та життів на території України. А також вибачився перед українським народом за всі ті страждання, які принесла його країна.

Я прошу вибачення за нашу державу, за себе самого, за наших людей. Хтось має це зробити. Так вийшло, що ця нелегка доля завжди припадає на таких, як я, бо в істинного зла ніколи не вистачає сміливості зізнатися навіть самим собі у власних злодіяннях,

– написав репер.

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