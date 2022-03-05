Україна також захищає Європу та весь світ: Волинь закликає НАТО закрити небо

Депутати Волинської облради звернулися до лідерів країн НАТО, аби ті посприяли у питанні закриття неба над Україною. Відповідні документи підписали та опублікували 5 березня.

Україна вже давно просить НАТО закрити небо над Україною, аби Росії не могла використовувати свої літаки та ракети. Напередодні Альянс вирішив не залучати свої сили до війни – "ні на землі, ні у небі".

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NATO, Close The Sky Over Ukraine: звернення Волинських депутатів

Волинська обласна рада звернулася з закликом до очільників держав і урядів, парламентів і народів держав-членів НАТО. За таке рішення проголосувало 58 депутатів обласної ради.

До кого передусім звернулися волиняни:

Президента США Джо Байдена

Президента Франції Еммануеля Макрона

Канцлера Німеччини Олафа Шольца



Волинь просить світових лідерів закрити небо над Україною / Документ надала пресслужба Волинської ОВА

Деталі звернення

У листі до світових лідерів волинські депутати наголосили, що Україна мужньо веде боротьбу проти російського агресора та завдає йому значні втрати. Водночас легка прогулянка, на яку розраховував Путін, перетворилася для його бойовиків на пекло.

"У безсильній люті московський агресор вдається до варварських бомбардувань українських міст і сіл, знищує цивільне населення та критичну інфраструктуру, створює гуманітарну катастрофу", – підкреслюють політики.

Водночас наголошують, що ворог користується своєю перевагою в повітрі та дефіцитом в України авіації та сучасних систем ППО та ПРО.

"У цій війні український народ захищає не тільки свою державу, а і Європу та весь світ від абсолютного та непередбачуваного зла. Якщо агресор не зазнає поразки в Україні, він піде далі", - зауважила Волинська облрада.

З огляду на вищезазначене волинські депутати закликають світових лідерів закрити повітряний простір над Україною та надати новітні системи ППО і ПРО. Це єдиний варіант зберегти життя та критичну інфраструктуру, а також убезпечити країну та світ від можливих екологічних і техногенних катастроф.

Вважаємо, що зволікання з таким рішенням є сигналом із замовчування для агресора безкарно продовжувати бомбардувати наші населені пункти та примножувати численні жертви серед мирного населення, переважно жінок та дітей. Ми очікуємо від Вас рішучих дій,

– заявили депутати.

На завершення вони висловили сподівання, що світові лідери все ж увійдуть в історію як люди, які зробили все можливе, аби не допустити геноциду українського народу.

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Повний текст звернення Волинської облради щодо закриття неба / Документ надала пресслужба Волинської ОВА

Хто ще звертався до країн НАТО закрити небо

Крім того, у Запорізькій області почали збирати підписи за закриття неба над Україною.

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