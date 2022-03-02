Сенкевич убеждает россиян, что это не "фашистский режим Украины ведет враждебную политику по отношению к своему народу".

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"Если бы это было правдой, разве бы так вас встречали жители украинских городов и сел? Сжигали бы они вас прямо на ходу? Перекрывали бы дороги, чтобы не пропустить ваши танки?", - пишет он.

По его словам, россиянам говорят, что в Украине уничтожают русскую культуру. Но он сам, мэр Николаева, получал образование на русском языке, говорит на русском с друзьями и думает на русском.

В нашем городе есть улица Московская, улица Пушкинская, улица Фалеевская и Потемкинская. Это центральные улицы Николаева. Их никто не переименовал. Это вы убиваете русскую культуру в Украине. Это вы разрушаете здания и инфраструктуру, построенные после 2 мировой войны,

– заявления Сенкевич.

Он добавил, что неправда и то, что в РФ говорят, мол, украинцы воюют против людей на Донетчине. "Но ведь это наши граждане. Это территория Украины. И это ваши войска развязали там войну. И теперь под вашей защитой в центре Донецка издеваются над гражданами Украины", – говорит он.

Сенкевич подчеркнул, что:

"Это ваша ракета 1 марта убила 10 человек на площади Свободы в центре Харькова".

"Это ваша ракета сожгла самый большой самолет мира, который поднимал ваш орбитальный корабль "Буран" на орбиту, а во время борьбы с пандемией коронавируса не раз доставлял в разные страны мира лекарства, средства защиты и медицинское оборудование".

Свое обращение мэр Николаева завершил словами: "Русские солдаты вам не победить в этой войне. Потому что Украину защищают не только тысячи военных. Украину защищает весь народ. Каждый гражданин этой страны. Сегодня мы едины как никогда".

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