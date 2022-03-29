Он опубликовал отрывок из интервью с Дмитрием Гордоном, записанным осенью 2021 года, в котором раскаивается за то, что верил в путинскую пропаганду. В видео Панин отмечает, что у России нет свободы слова. Очевидно, так звезда хочет показать, что выступал против Кремля еще до его полномасштабного вторжения в Украину.

Читайте также Российская ведущая Татьяна Лазарева навсегда уехала из России: "Возвращаться не планирую"

Панин о критике путинского режима

Свою позици ю по отношению к пути нскому режиму я озвучил еще живя в Москве. После этого мне перекрыли дорогу на все федеральные каналы и лишили меня возможности работать в России,

– написал Алексей Панин.

"Что бы ни случилось, как бы мне ни было тяжело, я надеюсь, меня ничего не заставит вернуться в Москву. Ну всем же понятно, что никакого референдума в Крыму не было… Я поддержал все это, а потом увидел, как это на самом деле", – говорит актер в интервью Гордону.

Алексей Панин о путинском режиме в интервью Гордону: видео

К теме "Я когда-то тоже верил в ту ху*ню": скандальный Панин призвал россиян осуждать действия Путина

Панин обратился к "путинским палачам"

Кроме того, Алексей Панин обращался к "путинским палачам", которые разбомбили драмтеатр в Мариуполе, и тем коллегам, которые поддерживают режим диктатора. В частности, к Владимиру Машкову и Дмитрию Певцову.

"Президент России, бл*ть, так долго искал фашистов в Украине, что ничего лучшего не придумал, как зах**чить целый русскоязычный город Мариуполь… Я желаю, чтобы каждую ночь к вам приходили мертвые люди из Донецка, Луганска, Запорожья, Харькова и Херсона, стояли у вас перед глазами и говорили одно единственное: "За что?", – высказался актер.

Алексей Панин обратился к "путинским палачам": видео

Интересно, что Панин, еще 2014 поддерживавший оккупацию Крыма и агрессию России в Украине, утверждает, что "война началась не в феврале 2022 года, а 8 лет назад, и развязал ее Путин". По словам актера, "вся кровь на его руках".

Полный текст публикаций Алексея Панина:

Свою позицию по отношению к путинскому режиму я озвучил ещё живя в Москве. После этого мне перекрыли дорогу на все Федеральные каналы и лишили меня возможности работать в России. За последние несколько лет, мы записали два больших интервью с Димой Гордоном, где я подробно и честно рассказал о своих взглядах и о своей жизни. И большая просьба, не верить Российским СМИ.

Эта война началась не в феврале 2022 года, она началась восемь лет назад, и развязала ее Путин. Он несет ответственность за то что происходило все эти годы в Донецке и Луганске. Вся кровь на его руках.

Мне очень стыдно, что я тоже, когда-то, верил в кремлёвскую пропаганду и поддерживал преступные решения.