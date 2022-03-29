Він опублікував уривок з інтерв'ю з Дмитром Гордоном, записаним восени 2021 року, в якому розкаюється за те, що вірив у путінську пропаганду. У відео Панін наголошує, що в Росії немає свободи слова. Очевидно, так зірка хоче показати, що виступав проти Кремля ще до його повномасштабного вторгнення в Україну.

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Панін про критику путінського режиму

Свою позицію щодо путінського режиму я озвучив ще живучи в Москві. Після цього мені перекрили дорогу на всі федеральні канали та позбавили мене можливості працювати в Росії,

– написав Олексій Панін.

"Що б не сталося, як би мені не було важко, я сподіваюся, мене нічого не змусить повернутися до Москви. Ну всім же зрозуміло, що жодного референдуму в Криму не було… Я підтримав усе це, а потім побачив, як це насправді", – каже актор в інтерв'ю Гордону.

Олексій Панін про путінський режим в інтерв'ю Гордону: відео

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Панін звернувся до "путінських катів"

Крім того, Олексій Панін звертався до "путінських катів", які розбомбили драмтеатр у Маріуполі, та тих колег, які підтримують режим диктатора. Зокрема до Володимира Машкова та Дмитра Пєвцова.

"Президент Росії, бл*ть, так довго шукав фашистів в Україні, що нічого кращого не придумав, як зах**чити ціле російськомовне місто Маріуполь… Я бажаю, щоб щоночі до вас приходили мертві люди з Донецька, Луганська, Запоріжжя, Харкова та Херсона, стояли у вас перед очима і говорили одне єдине: "За що?", – висловився актор.

Олексій Панін звернувся до "путінських катів": відео

Цікаво, що Панін, який ще 2014 року підтримував окупацію Криму й агресію Росії в Україні, стверджує, що "війна почалася не в лютому 2022 року, а 8 років тому, і розв'язав її Путін". За словами актора, "уся кров на його руках".

Повний текст публікацій Олексія Паніна:

Свою позицію щодо путінського режиму я озвучив ще живучи в Москві. Після цього мені перекрили дорогу на всі федеральні канали та позбавили мене можливості працювати в Росії. За останні кілька років ми записали два великі інтерв'ю з Дімою Гордоном, де я докладно і чесно розповів про свої погляди та про своє життя. І велике прохання, не вірте російським ЗМІ.

Ця війна почалася не в лютому 2022 року, вона почалася вісім років тому, і розв'язав її Путін. Він несе відповідальність за те, що відбувалося всі ці роки в Донецьку та Луганську. Уся кров на його руках.

Мені дуже соромно, що я теж, колись, вірив у кремлівську пропаганду і підтримував злочинні рішення.