Российский режиссер Кантемир Балагов, известный по фильму "Дилда", покинул Россию. Об этом он сообщил на личной странице в инстаграмме.

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Кантемир Балагов уехал из России

Режиссер показал фото с вокзала или аэропорта со своей собакой.

Мы покинули Россию. Нам очень жаль, и мы буквально опустошены. В мгновение ока у нас забрали наше будущее. У нас унесли наши жизни. У нас забрали родителей и друзей. Но одного не смогли унести – это кино. Наши сердца вместе с Украиной и жителями России, выступающими против этого кошмара,

– написал сценарист.



Кантемир Балагов / Фото с инстаграммы режиссера

Кантемир одним из первых поддержал Украину: "Сейчас происходит просто какой-то кошмар. Стыдно и больно. С каждым новым событием любить свою страну все сложнее и сложнее. И давайте не будем делать вид, что виноват только один человек. Уж очень это удобно. Виноваты мы все. , что ничего не сделали, чтобы этого не произошло.

Российские знаменитости, покинувшие Россию

Ксения Собчак улетела в Израиль на якобы запланированный отпуск;

Земфиру и Ренату Литвинову видели в аэропорту Парижа;

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми были в московском аэропорту по данным разных телеграмм-каналов.