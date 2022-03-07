Російський режисер Кантемір Балагов, відомий за фільмом "Дилда", покинув Росію. Про це він повідомив на особистій сторінці в інстаграмі.
Важливо Ні*уя ви не захистили, – Міхалок жорстко звернувся до білоруських військових
Кантемір Балагов виїхав з Росії
Режисер показав фото з вокзалу чи аеропорту зі своєю собакою.
Ми покинули Росію. Нам дуже шкода і ми буквально спустошені. В одну мить у нас забрали наше майбутнє. У нас забрали наші життя. У нас забрали батьків та друзів. Але одного не змогли забрати – це кіно. Наші серця разом з Україною та жителями Росії, які виступають проти цього кошмару,
– написав сценарист.
Кантемір Балагов / Фото з інстаграму режисера
Кантемір одним з перших підтримав Україну: "Наразі відбувається просто якийсь кошмар. Соромно та боляче. З кожною новою подією любити свою країну все складніше та складніше. І давайте не будемо вдавати, що винна тільки одна людина. Аж надто це зручно. Винні ми всі, що нічого не зробили, щоб цього не сталося".
Російські знаменитості, які покинули Росію
- Ксенія Собчак полетіла до Ізраїлю на нібито заплановану відпустку;
- Земфіру й Ренату Литвинову бачили в аеропорту Парижа;
- Алла Пугачова й Максим Галкін з дітьми були в московському аеропорту за даними різних телеграм-каналів.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!