У нас забрали наше будущее, – режиссер Кантемир Балагов покинул Россию

Российский режиссер и сценарист Кантемир Балагов принял решение уехать из России. Он был одним из первых, кто осудил российскую агрессию против Украины.

Российский режиссер Кантемир Балагов, известный по фильму "Дилда", покинул Россию. Об этом он сообщил на личной странице в инстаграмме.

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Кантемир Балагов уехал из России

Режиссер показал фото с вокзала или аэропорта со своей собакой.

Мы покинули Россию. Нам очень жаль, и мы буквально опустошены. В мгновение ока у нас забрали наше будущее. У нас унесли наши жизни. У нас забрали родителей и друзей. Но одного не смогли унести – это кино. Наши сердца вместе с Украиной и жителями России, выступающими против этого кошмара,

– написал сценарист.



Кантемир Балагов / Фото с инстаграммы режиссера

Кантемир одним из первых поддержал Украину: "Сейчас происходит просто какой-то кошмар. Стыдно и больно. С каждым новым событием любить свою страну все сложнее и сложнее. И давайте не будем делать вид, что виноват только один человек. Уж очень это удобно. Виноваты мы все. , что ничего не сделали, чтобы этого не произошло.

Российские знаменитости, покинувшие Россию

Ксения Собчак улетела в Израиль на якобы запланированный отпуск;

Земфиру и Ренату Литвинову видели в аэропорту Парижа;

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми были в московском аэропорту по данным разных телеграмм-каналов.

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