Це ви вбиваєте російську культуру в Україні, – мер Миколаєва емоційно звернувся до росіян

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич звернувся до російських військових. За його словами, саме РФ вбиває російську культуру в Україні та наших мирних громадян.

Сєнкевич переконує росіян, що це не "фашистський режим України веде ворожу політику щодо свого народу".

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"Якби це було правдою, хіба так би вас зустрічали жителі українських міст та сіл? Чи спалювали б вони вас просто на ходу? Перекривали б дороги, щоб не пропустити ваші танки?", – пише він.

За його словами, росіянам кажуть, що в Україні знищують російську культуру. Але він сам, мер Миколаєва, отримував освіту російською мовою, говорить російською з друзями і думає російською.

У нашому місті є вулиця Московська, вулиця Пушкінська, вулиця Фалєєвська та Потьомкінська. Це центральні вулиці Миколаєва. Їх ніхто не перейменував. Це ви вбиваєте російську культуру в Україні. Це ви руйнуєте будівлі та інфраструктуру, збудовані після 2 світової війни,

– заяви Сєнкевич.

Він додав, що неправда і те, що в РФ говорять, мовляв українці воюють проти людей на Донеччині. "Але ж це наші громадяни. Це є територія України. І це ваші війська розв'язали там війну. І тепер під вашим захистом у центрі Донецька знущаються з громадян України", – каже він.

Сенкєвич наголосив, що:

"Це ваша ракета 1 березня вбила 10 людей на майдані Свободи в центрі Харкова".

"Це ваша ракета спалила найбільший літак світу, який піднімав ваш орбітальний корабель «Буран» на орбіту, а під час боротьби з пандемією коронавірусу не раз доставляв у різні країни світу ліки, засоби захисту та медичне обладнання".

Своє звернення мер Миколаєва завершив словами: "Російські солдати, вам не перемогти у цій війні. Тому що Україну захищають не лише тисячі військових. Україну боронить увесь народ. Кожен громадянин цієї країни. Сьогодні ми єдині як ніколи".

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