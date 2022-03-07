У нас забрали наше майбутнє, – режисер Кантемір Балагов покинув Росію

Російський режисер та сценарист Кантемір Балагов прийняв рішення поїхати з Росії. Він був одним з перших, хто засудив російську агресію проти України.

Російський режисер Кантемір Балагов, відомий за фільмом "Дилда", покинув Росію. Про це він повідомив на особистій сторінці в інстаграмі.

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Кантемір Балагов виїхав з Росії

Режисер показав фото з вокзалу чи аеропорту зі своєю собакою.

Ми покинули Росію. Нам дуже шкода і ми буквально спустошені. В одну мить у нас забрали наше майбутнє. У нас забрали наші життя. У нас забрали батьків та друзів. Але одного не змогли забрати – це кіно. Наші серця разом з Україною та жителями Росії, які виступають проти цього кошмару,

– написав сценарист.



Кантемір Балагов / Фото з інстаграму режисера

Кантемір одним з перших підтримав Україну: "Наразі відбувається просто якийсь кошмар. Соромно та боляче. З кожною новою подією любити свою країну все складніше та складніше. І давайте не будемо вдавати, що винна тільки одна людина. Аж надто це зручно. Винні ми всі, що нічого не зробили, щоб цього не сталося".

Російські знаменитості, які покинули Росію

Ксенія Собчак полетіла до Ізраїлю на нібито заплановану відпустку;

Земфіру й Ренату Литвинову бачили в аеропорту Парижа;

Алла Пугачова й Максим Галкін з дітьми були в московському аеропорту за даними різних телеграм-каналів.

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