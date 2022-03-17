30-річна балерина Ольга Смірнова змінила місце праці. Замість Большого театру вона перейшла у Національний театр Нідерландів.

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Ольга Смірнова покинула Росію

У трупах театрів підтвердили перехід Ольги Смірнової. У нідерландському колективі додали, що після того, як балерина засудила Росію за війну проти України, її праця у Большому театрі стала неможлива.

Сама Смірнова додала, що ще до ситуації в Україні хотіла продовжити працювати в Нідерландах. Але "через обставини" зробила це трохи раніше.

Зауважимо, що 1 березня прима-балерина виступила проти війни, розв'язаної Росією.

"Я ніколи не думала, що мені буде соромно за Росію, я завжди пишалася талановитими російськими людьми, нашими культурними, спортивними здобутками. Але тепер проведено межу на до і після. І боляче від того, що гинуть люди, а інші втрачають дах над головою або змушені кидати свої будинки", – написала вона в телеграмі.

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