Після того, як засудила війну: прима-балерина Большого театру Ольга Смірнова покинула Росію
Джерело:Національний балет Нідерландів
Російська балерина Ольга Смірнова покинула Большой театр і виїхала з Росії. Тепер вона працюватиме в Нідерландах.
30-річна балерина Ольга Смірнова змінила місце праці. Замість Большого театру вона перейшла у Національний театр Нідерландів.
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Ольга Смірнова покинула Росію
У трупах театрів підтвердили перехід Ольги Смірнової. У нідерландському колективі додали, що після того, як балерина засудила Росію за війну проти України, її праця у Большому театрі стала неможлива.
Сама Смірнова додала, що ще до ситуації в Україні хотіла продовжити працювати в Нідерландах. Але "через обставини" зробила це трохи раніше.
Зауважимо, що 1 березня прима-балерина виступила проти війни, розв'язаної Росією.
"Я ніколи не думала, що мені буде соромно за Росію, я завжди пишалася талановитими російськими людьми, нашими культурними, спортивними здобутками. Але тепер проведено межу на до і після. І боляче від того, що гинуть люди, а інші втрачають дах над головою або змушені кидати свої будинки", – написала вона в телеграмі.
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