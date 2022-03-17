После того как осудила войну: прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова покинула Россию
Источник:Национальный балет Нидерландов
Русская балерина Ольга Смирнова покинула Большой театр и уехала из России. Теперь она будет работать в Нидерландах.
30-летняя балерина Ольга Смирнова сменила место работы. Вместо Большого театра она перешла в национальный театр Нидерландов.
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Ольга Смирнова покинула Россию
В труппах театров подтвердили переход Ольги Смирновой. В нидерландском коллективе добавили, что после того, как балерина осудила Россию за войну против Украины, ее робота в Большом театре стал невозможен.
Сама Смирнова добавила, что еще до ситуации в Украине хотела продолжить работу в Нидерландах. Но "из-за обстоятельств" сделала это чуть раньше.
Заметим, что 1 марта прима-балерина выступила против войны, развязанной Россией.
"Я никогда не думала, что мне будет стыдно за Россию, я всегда гордилась талантливыми русскими людьми, нашими культурными, спортивными достижениями. Но теперь проведена граница на до и после. И больно от того, что гибнут люди, а другие теряют крышу над головой или вынуждены бросать свои дома", – написала она в телеграмме.
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